Истребители оказались эффективными в запуске ракет и бомб по российским передовым позициям, отметил эксперт.

Американские истребители F-16 работают на пределе возможностей на войне в Украине. Сейчас данные самолеты используются в наступательных и оборонительных операциях. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

Как отметил автор, хотя самолеты использовались для миссий по перехвату российских ракет и беспилотников, они также оказывались все более эффективными в запуске ракет и бомб по российским передовым позициям.

Учитывая то, что три F-16 уже были потеряны в Украине, возникают вопросы об их боевой выживаемости, говорится в публикации.

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Однако, как акцентировал представитель оборонной промышленности Украины, "те, кто спрашивает, игнорируют тот факт, что за исключением некоторых столкновений F-16 участвуют в самых высоких темпах боевых действий, которые этот самолет когда-либо видел":

"Учитывая количество выполняемых миссий и опасный характер профиля миссии ПВО, удивительно, что не было потеряно больше самолетов".

F-16 в Украине - актуальные новости

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая в Украине потерпел крушение один из истребителей F-16. Самолет успел сбить три российских БПЛА, во время уничтожения четвертого - произошла внештатная ситуация. Пилот катапультировался и выжил.

На днях министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина должна раньше получить обещанные истребители F-16.

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