Ситуация насчет Серебрянского леса требует дальнейшей тишины, отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Силы обороны Украины осуществляют свои контратакующие действия и занимают вражеские огневые позиции.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он не захотел комментировать ситуацию насчет успехов Сил обороны в Серебрянском лесу. По его словам, ситуация постоянно меняется. "И в целях безопасности во время проведения операции могу сказать только то, что пока эта информация требует дальнейшей тишины. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - сказал Волошин.

По его словам, не только враг пытается штурмовать украинские позиции. "Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамичная", - отметил он.

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По его словам, Силы обороны проводят на определенных участках фронта успешные действия и врагу приходится обороняться. Волошин сообщил, что Вооруженные силы Украины сейчас не испытывают снарядного голода. При этом добавил, что все познается в сравнении. "На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, но наши ВСУ превосходят качественно - мы тратим с умом каждый снаряд - в цель", - отметил он.

Волошин рассказал, что в восточной операционной зоне 16 июня уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники. Кроме того, украинские воины уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

Волошин рассказал, что враг очень донимает авиацией, которая сбрасывает авиабомбы. "Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 УАБов по всей территории Украины. А только с начала июня - более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, на официальной странице 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в Facebook сообщалось, что в Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны.

Сказано, что 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

В "Азове" отметили, что в результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.

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