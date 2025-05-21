Острову удалось сохранить свою "нетронутую природную красоту" при "минимальном развитии".

В Турции есть остров, который называют ответом страны на Мальдивы. Этот остров, под названием Сулуада, находится у побережья Антальи, одного из ведущих туристических направлений страны.

Но даже несмотря на это обстоятельство, остров до сих пор совершенно необитаем, что делает его настоящим спасением для туристов, желающих скрыться от толпы, пишет Dailymail. Издание отметило, что попасть на остров можно, совершив 40-минутную поездку на лодке из Антальи.

Villa Plus Turkey.com описвает остров так: "Туристов встречает вид, который кажется сошедшим прямо с открытки. Береговая линия острова окаймлена мелким, пудрово-белым песком, а лазурные воды манят к освежающему купанию".

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В описании также говорится, что острову удалось сохранить свою "нетронутую природную красоту" при "минимальном развитии". А кристально чистая вода Сулуады - это рай для диких животных. Там туристы могут увидеть дельфинов и тюленей-монахов.

В целом на Сулуаде есть два пляжа, подходящих для купания, а туристы также могут отправиться вглубь острова, чтобы прогуляться среди оливковых деревьев.

А на Tripadvisor туристы, побывавшие на острове, оставили такие отзывы: "Великолепный пляж. Красивый пейзаж"; "Турецкие Мальдивы. Превосходное море. Вода идеально чистая".

Отдых в Турции

Востребованность отдыха в Турции в этом сезоне заметно возросла. Это подтверждает и исследование туристической компании On the Beach показало, что Турция является самым популярным местом для летнего отдыха в 2025 году.

В частности, только среди британцев бронирование в Турции выросло на 54% за два года, а Анталья стала одним из ведущих направлений страны.

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