ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, сообщает HVG.hu.

Он подтвердил, что ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

По словам Сийярто, "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

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Как сказал дипломат, "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что венгерская сторона уже изучает "правовые возможности" обжаловать их.

Сийярто сказал, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Евросоюза.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

ЕС нашел лазейку, как обойти Венгрию в вопросе денег на оружие для Украины. По информации Financial Times, Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году.

Это также может расчистить путь G7 для выплаты Киеву 50 млрд долларов.

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