Грэм подчеркнул, что "если следующие несколько дней будут такими же, как последние несколько месяцев", Сенат будет готов двигаться вперед.

Сенат США готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в переговорах по войне в Украине. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм во время слушаний комитета Сената по международным отношениям 20 мая, сообщает журналистка Голоса Америки Татьяна Ворожко.

"Если следующие несколько дней будут такими же, как последние несколько месяцев, тогда вы можете просто рассчитывать на то, что мы будем двигаться дальше, потому что я считаю, что наш долг - попытаться помочь миру положить конец этой войне", - сказал он.

Он также отметил, что за политикой США в войне в Украине наблюдает Китай, и это повлияет на будущие планы лидера КНР Си Цзиньпина.

Видео дня

"Это генеральная репетиция по Тайваню. То, как это закончится, я думаю, в значительной степени определит будущее Тайваня. И я хочу, чтобы эта война закончилась так, чтобы Си подумал: "Ну, это не очень хорошо сложилось для Путина", - отметил он.

Он также добавил, что если не остановить Путина, и война в Украине сойдет ему с рук, "это будет хуже, чем Афганистан".

"Я не стремлюсь унизить Россию, но я хочу убедиться, что война закончится так, чтобы не началась новая война. Афганистан был катастрофой. Если мы не сделаем этого правильно в Украине, и мир поймет, что Путину это сошло с рук, это будет еще хуже. Это будет хуже, чем Афганистан", - заявил Грэм.

Санкции США против России

Напомним, ранее Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем представили двухпартийный законопроект S.1241, который предусматривает введение жестких экономических мер против России и стран, которые поддерживают ее агрессию против Украины.

Так, предлагается ввести 500% тариф на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. Также сенаторы предлагают запретить американским гражданам покупать российский суверенный долг и ограничить финансовые операции с российскими государственными структурами.

Законопроект получил широкую поддержку в Сенате США, собрав 72 соавтора, что превышает необходимый порог для преодоления возможного президентского вето.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил. что пока Трамп не хочет поддерживать эти санкции, чтобы "иметь возможность говорить с россиянами".

Вас также могут заинтересовать новости: