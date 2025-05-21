В украинский прокат фильм выйдет 2 июля 2025 года.

Кинокомпания Universal Pictures показала новый трейлер научно-фантастического экшна "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth), который станет седьмым фильмом франшизы "Парк Юрского периода".

События фильма происходят через пять лет после событий "Доминиона". Экология нашей планеты оказалась по большей части неблагоприятной для динозавров, а те, кому удалось выжить, существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали. Опытный эксперт по тайным операциям Зора Беннетт возглавляет команду, выполняющую сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, которые якобы хранят ключ к лекарству для спасения человечества. Когда операция Зоры пересекается с гражданской семьей, чья лодка потерпела крушение из-за мародерства водных рептилий, все они оказываются на острове, где сталкиваются со зловещим, шокирующим открытием, которое десятилетиями скрывали от мира.

Главные роли в ленте исполнили Скарлетт Йоханссон (франшиза "Мстители", "Трудности перевода"), Джонатан Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"), Мануэль Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Руперт Френд ("Смерть Сталина", сериал "Родина"), Махершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"), Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", "Мятежная луна") и другие.

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Снял новинку Гарет Эдвардс ("Монстры", "Годзилла", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Творец").

Сценарий к фильму написал один из самых успешных сценаристов в истории Голливуда Дэвид Кепп, который также выступил сценаристом к первому фильму франшизы "Парк Юрского периода" 1993 года. Он же был сценаристом сиквела "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" 1997 года.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 2 июля 2025 года.

Франшиза "Мир Юрского периода" – что известно

Одна из самых громких научно-фантастических кинофраншиз основана на романе "Парк Юрского периода" 1990 года. Уже в 1993 году на его основе Стивен Спилберг снял одноименный масштабный фильм с Сэмом Нилом, Лорой Дерн и Джеффом Голдблюмом в главных ролях. Лента была высоко оценена критиками, успешна в прокате и получила три технические номинации на "Оскар" (и во всех из них победила).

Через четыре года был выпущен сиквел "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир", режиссером которого также выступил Спилберг. Эту ленту критики восприняли прохладнее, но это не помешало ей собрать немалую кассу в прокате и номинацию на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Третий фильм серии "Парк Юрского периода 3" 2001 года потерял одновременно режиссера Стивена Спилберга и сценариста Дэвида Кэппа, его снял Джо Джонстон ("Дорогая, я уменьшил детей", "Джуманджи", "Первый мститель"). Впрочем, новая кровь не спасла франшизу – фильм получил средние отзывы и собрал в прокате меньше предшественников.

В 2015 году франшизу реанимировали, одновременно переименовав ее в "Мир Юрского периода". Перезапуск с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард в главных ролях понравился как критикам, так и зрителям, собрав в прокате впечатляющие более 1,6 миллиардов долларов при бюджете около 200 миллионов.

Эта линейка имела еще два продолжения – "Мир Юрского периода: Падшее королевство" (2018) и "Мир Юрского периода 3: Доминион" (2021). Каждый из них получал оценки хуже предшественника, но был успешен в прокате. Впоследствии стало известно, что франшизу ждет еще один перезапуск, уже с новыми персонажами.

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