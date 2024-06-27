Они ссылаются на перепись 2001 года.

Венгрия требует, чтобы Украина признала "традиционно венгерской" всю территорию Закарпатья.

Европейская правда публикует требования Будапешта по защите прав нацменьшинств, переданные Киеву еще в январе. По данным журналистов, основным и самым спорным пунктом стало определение мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

В украинском законодательстве такими местами являются населенные пункты "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

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Однако Венгрия хочет, чтобы Украина признала "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, в том числе и те, где венгры не жили. Они руководствуются переписью 2001 года, однако с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое, отмечают журналисты.

Также Будапешт хочет, чтобы Украина отменила норму о 10%, что позволит признавать "венгенской территорией" места, где когда-либо жили представители нацменьшинства. Они требуют сделать этот процесс автоматическим.

Требования Венгрии

Как сообщал УНИАН, конце января этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород.

На пресс-конференции с главой МИД Украины и главой Офиса президента он заявил, что Будапешт просит вернуть венгерскому нацменьшинству все права, которые у него были до 2015 года.

Напомним, еще в декабре Верховная Рада приняла закон о правах нацменьшинств в отдельных сферах. Во время работы над ним учитывали позицию Венгрии.

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