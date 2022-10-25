Риши Сунак является третьим главой британского правительства в этом году, и самым молодым премьером за два века.

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после того, как король Чарльз III пригласил его сформировать новое правительство.

Как сообщает BBC, Сунак является третьим главой британского правительства в этом году, и самым молодым премьером за два столетия.

Как пишет Reuters, перед Сунаком стоит огромная задача по преодолению растущего экономического кризиса и объединению глубоко разделенной страны.

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Сунаку, который является одним из самых богатых людей в британском парламенте, придется найти пути для значительного сокращения государственных расходов, чтобы закрыть "дыру" в 40 млрд долларов, вызванную экономическим спадом, более высокой стоимости заимствований и шестимесячной программой поддержки на оплату счетов населения за электроэнергию.

Он также столкнется с падением популярности провластной Консервативной партии, избранной в 2019 году во главе с Борисом Джонсоном.

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