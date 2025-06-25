Артефакт в форме полумесяца длиной около 72 сантиметра был найден в пещере Облазова на юге Польши.

Необычный бумеранг из бивня мамонта обнаружили в пещере в Польше. Он имеет возраст 40 000 лет, что делает его первым в Европе образцом этого сложного инструмента и, возможно, самым древним бумерангом в мире. Об этом пишет Live Science.

"Этот предмет из слоновой кости имеет все черты бумерангов, используемых аборигенами Квинсленда сегодня. Его дугообразная форма, плоско-выпуклое поперечное сечение и размеры соответствуют бумерангам Квинсленда, которые не возвращаются к метателю", - сообщил соавтор исследования Павел Вальде-Новак, археолог из Ягеллонского университета в Кракове.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что изогнутые метательные инструменты были изобретены в Европе гораздо раньше, чем предполагалось.

Видео дня

Отмечается, что артефакт в форме полумесяца длиной около 72 сантиметра был найден в пещере Облазова на юге Польши 40 лет назад вместе с человеческими костями, подвесками из лисьих клыков и каменными лезвиями, все покрытые красной охрой. Вальде-Новак и коллеги опубликовали свои оригинальные выводы в 1987 году, предположив, что пещера время от времени использовалась неандертальцами и ранними людьми в периоды среднего и верхнего палеолита (от 300 000 до 12 000 лет назад).

Важно, что верхний палеолит (от 50 000 до 12 000 лет назад) является ключевым периодом в истории человечества, поскольку люди изобретали новые формы инструментов, пещерного искусства и личных украшений. А в пещере Облазова Вальде-Новак увидела четкую разницу между находками, покрытыми охрой, и более ранними артефактами на том же месте. Вальде-Новак сказал:

"По моему мнению, это абсолютно четкое доказательство поведения, неизвестного нам, практик ранних Homo sapiens, которые резко контрастируют со всем, что мы нашли в более глубоких культурных слоях в Облазовой, слоях, оставленных неандертальцами".

Для того, чтобы лучше понять хронологию пещеры Облазова, в 1996 году исследователи провели анализ углерода-14 органических останков, обнаруженных в пещере, включая бумеранг из слоновой кости. Однако, в возрасте 18 000 лет бумеранг оказался "неожиданно молодым", что вызвало опасения, что результаты были искажены загрязнением от клея или консервационного материала.

Важно, что свидетельства классических бумерангов и метательных палок аборигенов датируются как минимум 20 000 лет: они часто используовались для охоты, драки или рытья. Но люди по всему миру изготавливали метательные палки, включая один очень ранний образец из северной Германии, датируемый 300 000 лет.

В анализе находок из пещеры Облазова исследователи провели ДНК и радиоуглеродный анализ человеческой фаланги пальца из слоя бумеранга и определили, что этот человек жил по крайней мере 31 000 лет назад. Исследователи также проанализировали дюжину костей животных, но не сам бумеранг, чтобы избежать дальнейшего повреждения этого весьма значимого артефакта.

Группа костей животных, найденных в том же слое, что и бумеранг, датируется примерно 41 500 лет назад. Учитывая эту серию радиоуглеродных датировок и глубину костей в слое, исследователи создали статистическую модель для даты бумеранга. Они обнаружили, что он определенно был изготовлен более 35 000 лет назад и что, скорее всего, он был вырезан между 42 365 и 39 355 годами назад.

Исследователи позиционируют бумеранг "как потенциально один из древнейших образцов в Европе, а возможно, и в мире, тем самым проливая свет как на технические навыки, так и на когнитивные достижения Homo sapiens в изготовлении этих сложных инструментов".

Новости археологии

Потрясающее золотое кольцо, утерянное в средневековом замке в Словакии более 700 лет назад, было вновь обнаружено. Украшение, вероятно, носил епископ, и включает необычный шри-ланкийский красновато-фиолетовый сапфир, установленный в полосу, окруженную львами.

Вас также могут заинтересовать новости: