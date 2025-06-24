Фото с человеком, похожим на беглеца, певица обнародовала в соцсетях.

Бывшая участница группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская опубликовала фото с якобы беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

В своем аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию с мужчиной, действительно внешне похожим на предателя Януковича. Пост певица подписала коротко: "Какие люди на Канарах".

Некоторые из пользователей посчитали, что фотография была отредактирована в фотошопе.

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В частности, они обратили внимание на вывеску с надписью "Pacha Ibiza", в то время как фото якобы сделано на Канарах.



Другие же пользователи возмутились постом Каминской:

"Это полный трэш! Вы вообще дружите с головой? Наши лучшие ребята гибнут за нашу свободу и независимость, а ты эту гадь фоткаешь. Вот что делает невежество и безграмотность", – сказано в одном из комментариев.

"Гордиться таким фото точно не стоит", – написал другой пользователь.

"Если это не фотошоп – то вы ничем не лучше его! Хотя если фотошоп то, что в той голове, чтобы такое выставлять!" – говорится в еще одном комментарии.

В 2014 году Янукович сбежал в Россию. С тех пор о его визитах в Европу информации не было.

Ранее экс-участница "НеАнгелов" рассказала о своей жизни в Испании и новом избраннике. Она также ответила, планирует ли возвращаться в Украину после трех лет жизни за границей.

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