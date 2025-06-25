Трамп обеспокоен тем, что правитель РФ не останавливает войну против Украины, пишет издание.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проявил к нему симпатию, назвав "очень приятным". В то же время американский лидер стал более жестким в отношении России, пишет Financial Times.

"Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну. Люди гибнут на таком уровне, которого люди не видели уже давно", – подчеркнул Трамп.

Журналисты отмечают, что Трамп долго колебался в своем отношении к лидерам Украины и РФ. Поворотным моментом стала громкая перепалка в Белом доме во время визита в США президента Зеленского. Издание добавляет, что после инцидента Вашингтон временно поставил на паузу помощь Украине – военную и разведывательную.

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В начале своей второй каденции Трамп демонстрировал больше понимания к Путину – они провели несколько телефонных разговоров, а переговорные команды стран вели прямые переговоры. Но в последние недели разочарование Трампа в Путине возросло "из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня".

На полях саммита НАТО Трамп даже заявил, что война в Украине "выходит из-под контроля", говорят два неназванных источника.

Встреча Трампа с Зеленским

Украинский лидер описал разговор с американским президентом как "длинный и содержательный". Говорили о "действительно важных вопросах", в том числе – о защите людей в Украине и том, "как достичь прекращения огня и настоящего мира".

Сам Трамп отрицал, что во время разговора с Зеленским они касались вопроса прекращения огня, но встречу, которая длилась почти час, назвал "очень приятной".

"Я хотел узнать, как у него дела. Он был очень милым, на самом деле. Он ведет тяжелую борьбу. Это тяжелая битва", – заявил он.

Трамп также высказался о февральском скандале в Белом доме:

"То, что я вынес из встречи, на самом деле не могло быть приятнее, но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что сейчас отличное время, чтобы закончить это. Я поговорю с Владимиром Путиным и посмотрю, сможем ли мы положить этому конец", – заявил он.

По словам президента США, война в Украине показала насущную потребность в восстановлении оборонно-промышленной базы. Ни Соединенные Штаты, ни союзники не могут "позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных полезных ископаемых", добавил он.

Журналисты обратили внимание, что новая встреча президентов пришлась на период, когда Россия ускоряет свое летнее наступление в Украине, а также масштабирует производство ракет и беспилотников.

Директор польской группы Rochan Consulting, которая отслеживает ход войны, Конрад Музыка заявил, что только в течение весны 2025 года Россия запустила больше беспилотников "Шахед", чем когда-либо за все время полномасштабной войны. В июне количество примененных БПЛА уже достигло 4 342, "и если нынешние темпы сохранятся, то к концу месяца их общее количество может превысить 5 000", говорит Музыка.

Воздушные атаки РФ по Украине происходят на фоне жестокого наземного наступления, пишет издание. Оккупанты продвигаются самыми быстрыми темпами с ноября, а под прицелом врага оказались несколько ключевых восточных городов – в том числе Покровск и Константиновка Донецкой области. Из-за постоянных обстрелов они почти превратились в города-призраки, добавляют авторы.

Американский президент заявляет, что потери Украины и РФ на поле боя за прошедшую неделю достигли 7 тысяч человек. Журналисты акцентировали, что проверить эти слова невозможно.

Тем временем Владимир Зеленский обратился к Трампу с призывом продать Украине оружие – в приоритете системы ПВО Patriot и ракеты для защиты украинского неба.

Сам Трамп говорил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине большего количества ракет Patriot, и добавил, что сейчас в них нуждаются также США и Израиль.

Война в Украине и США

Американский президент Дональд Трамп допустил, что территориальные амбиции Владимира Путина не ограничиваются Украиной.

"Возможно. Я имею в виду, это возможно. Я знаю одну вещь: он (Путин, – ред.) хотел бы договориться о завершении войны в Украине. Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией"", – сказал он.

В то же время Соединенные Штаты не спешат вводить новые санкции против России. Госсекретарь США Марко Рубио объясняет это тем, что такой шаг может привести к потере возможности говорить с РФ о прекращении огня.

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