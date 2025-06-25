Президент США считает, что российская война против Украины "вышла из-под контроля".

Дональд Трамп, похоже, действительно намерен "что-то сделать" с войной в Украине, несмотря на нежелание давить на Россию. По крайней мере такое впечатление сложилось у участников саммита НАТО, в котором принял участие президент США, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Трамп демонстрировал "очевидное отсутствие энтузиазма" относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая все же состоялась сегодня. Но перед тем лидер США принял участие в закрытой встрече с руководителями других стран НАТО, во время которой он и высказался относительно войны в Украине.

Как рассказал неназванный собеседник Bloomberg, за закрытыми дверями Трамп заявил, что нужно что-то делать в отношении Украины, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля".

Видео дня

"Хотя он не вдавался в подробности, комментарий был расценен как положительный знак вовлеченности президента США в [ситуацию вокруг] Украины", - пишет Bloomberg.

Заявления Трампа на саммите НАТО

Как писал УНИАН, во время общения с прессой Трамп осторожно допустил возможность поставки систем ПВО в Украину, пообещав "посмотреть", что можно сделать в этом вопросе.

Кроме того, президент США едва ли не впервые признал, что Россия может планировать агрессию за пределами Украины. Он сказал это в контексте договоренностей стран НАТО об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: