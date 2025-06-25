Сможет ли ПВО России противостоять новому оружию США: в ВСУ оценили возможности оккупантов

Тимочко напомнил, что с начала полномасштабной войны было уничтожено 1100-1200 средств ПВО России.

Российске системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли бы противостоять новейшему американскому оружию, которое США применили для ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

"Российская система противовоздушной обороны делится на армейскую ПВО: "Буки", "Осы" - это те зенитно-ракетные комплексы, задача которых – прикрывать военные подразделения на близком радиусе действия. И есть Воздушно-космические войска России, которые имеют на вооружении С-300, С-400 и определенные прототипы С-500. Но последние это, скорее всего, просто видоизменения С-400", - рассказал он.

По словам Тимочко, Россия имеет в строю не более 1600 единиц средств ПВО, не включая зенитные установки. Он напомнил, что на сегодняшний день было уничтожено 1100-1200 единиц.

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"Часть пригодных к использованию систем ПВО Россия легально-нелегально продала за границу. Сейчас все, что имеет Россия в основной массе, процентов 70 - это восстановленные системы. Восстановленные - это, как правило, те, что стояли на складах. Мы понимаем, какой уровень ухода за ними был. И восстановленные - те, которые не обновлялись по ходу изменений, усовершенствований систем противовоздушной обороны. Они, как правило, ниже по качеству даже по сравнению со своими ранее использовавшимися", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он напомнил, что Украина тоже имела на вооружении средства ПВО, начиная с особо близкого радиуса действия, включая ракеты С-200. Также наша страна производила свои системы противовоздушной обороны, что позволило помешать российской авиации взять контроль над воздушным пространством Украины в первые дни полномасштабной войны.

"А те системы противовоздушной обороны, которые Украина получила от партнеров, показывают, что они на несколько голов выше российских систем ПВО. Уже не говоря о новом виде: стратегические беспилотники, которые мы используем для ударов вглубь России, против которых системы противовоздушной обороны их вообще, как таковые, не моделировались и не формировались. На сегодняшний день мы можем говорить, что противовоздушная оборона Украины, по сути, справилась со своей задачей... К нам поступило много западных аналогов, которые проходят процесс адаптации, оценки событий, и страны-производители параллельно совершенствуют эти системы", - подчеркнул Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ считает, что если произойдет прямое столкновение или возникнет прямая необходимость применения систем ПВО Россией, это будет примерно то, что произошло с ПВО Ирана, когда Тегеран столкнулся с новейшей авиацией Израиля и США:

"В прямом боевом столкновении Россия будет неспособна (противостоять американскому оружию - УНИАН). Она сейчас огромное количество компонентов ракет, систем противовоздушной обороны так или иначе заполняет экспортными комплектующими контрабандой из Европы, еще полутайно из Китая".

США унизили российскую ПВО во время атаки на Иран

Ранее в The Telegraph писали, что атака США по ядерным объектам Ирана указала на то, что российские системы ПВО, которыми пользуется Тегеран, оказались полностью беспомощными. В издании считают, что американский удар пошатнул уверенность Москвы в собственной обороноспособности.

Журналисты подчеркнули, что Израиль и США продемонстрировали способность не только уничтожать объекты, но и выявлять и уничтожать ключевых фигур в иерархии врага. Украина также доказала, что может действовать внутри России, что вызывает в Кремле реальный страх.

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