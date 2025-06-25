Французская сеть строительных гипермаркетов LEROY MERLIN, несмотря на полномасштабную войну в Украине, обязалась не только продолжать свою деятельность, но и оказывать поддержку людям.

В 2022 году LEROY MERLIN Украина основала благотворительный фонд Solidarity, сосредоточившийся на трех ключевых направлениях: восстановлении разрушенного жилья и социальной инфраструктуры, поврежденной обстрелами; обустройстве временных приютов для лишившихся дома; а также содействие развитию реабилитационных центров.

Поддержка людей с инвалидностью

Фонд Solidarity особое внимание уделяет помощи людям с инвалидностью, пострадавшим из-за войны. Для руководителя фонда Матье-Мари Ардена это решение носит личный характер: он живет в Киеве возле Института травматологии и ортопедии и часто видит молодых пациентов, которым трудно передвигаться.

Видео дня

"Это последствия войны, с которыми нужно работать. Общество должно адаптироваться к нуждам людей с инвалидностью, а не наоборот", — отмечает Матье-Мари Арден. Поэтому Фонд направил усилия на создание реабилитационных центров.

Сила сотрудничества

Первым проектом стал Trinity HUB – реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения и другими видами инвалидности. Фонд Solidarity профинансировал ремонт помещений и создал условия для реабилитации и социализации посетителей.

Специалисты ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина адаптировали мебель к нуждам людей с инвалидностью по заказу фонда. Ванную комнату оборудовали перилами и специальным оборудованием для лиц с нарушениями зрения и комплексными потребностями.

Кроме того, Фонд помог отремонтировать и обустроить центры TYTANOVI Rehab и Реабицентр, адаптировав их к инклюзивным стандартам. Каждое заведение предоставило свои требования, а мастера ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина разработали идеально соответствующие им проекты.

Социальная ответственность как приоритет

LEROY MERLIN активно способствует восстановлению Украины, инвестируя ресурсы, время и усилия в восстановление жилья, социальной инфраструктуры и поддержку уязвимых групп населения. Это пример того, как бизнес может быть двигателем положительных изменений в обществе в сложные времена.

Масштабы помощи LEROY MERLIN Украина в сотрудничестве с фондом Solidarity впечатляют. Вместе они реализовали десятки проектов по восстановлению жилья и объектов социальной инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий. В 2024 году общая сумма пособия составляла 98,9 миллиона гривен. В компании отмечают: это не разовая инициатива, а часть долгосрочной стратегии.