Жары не будет, а вот зонтик не помешает.

В четверг, 26 июня, на всей территории Украины ожидается переменная облачность, местами дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере страны и в большинстве центральных областей ночью ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На Левобережье то же самое будет уже днем. Остальная территория страны завтра без осадков.

Синоптики прогнозируют на завтра западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы до 15-20 м/с.

Видео дня

Теплее всего завтра будет в южной части страны и на Закарпатье - 28-32 градуса тепла днем. На юге ожидают 19-24 градуса. На остальной территории - 22-27 градусов. При этом ночью в западных, северных и восточных областях будет достаточно прохладно - всего 12-17 градусов тепла.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на среду Укргидрометцентр объявил повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Предупреждение касается ряда западных регионов страны кроме Закарпатья и Буковины.

Также мы рассказывали, что вскоре в Украину придет настоящая летняя жара. Уже в ближайшие дни в ряде областей температура воздуха поднимется до 36-37 градусов тепла. К счастью, такая продлится это недолго.

Вас также могут заинтересовать новости: