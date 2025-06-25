Американский лидер считает, что Путин хочет завершения войны против Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина простираются за пределы Украины.

Такое заявление американского лидера прозвучало на полях саммита НАТО в Гааге. Трампу напомнили, что во время этого саммита звучало много заявлений по поводу того, что у правителя РФ есть территориальные амбиции за пределами Украины, и спросили, считает ли он так тоже.

Американский президент ответил на это так:

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"Возможно. Я имею в виду, это возможно. Я знаю одну вещь: он (Путин, – ред.) хотел бы договориться о завершении войны в Украине. Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией"".

Трамп отметил, что за последние недели удалось решить конфликт между Индией и Пакистаном, Косово и Сербией.

"Мы уладили еще два конфликта. Никто никогда не делал чего-то подобного. Нет, я считаю, что он (российский диктатор Путин, – ред.) – человек, которого, на мой взгляд, просто сбили с пути. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, мы бы уладили это легко", – резюмировал президент США.

Война в Украине: другие важные новости

Bloomberg сообщает, что на полях саммита НАТО Дональд Трамп за закрытыми дверями признался, что хочет "сделать что-то" относительно войны в Украине. Президент США считает, что она "вышла из-под контроля". Источник журналистов отметил, что этот знак был расценен как положительный, хотя Трамп и не вдавался в подробности.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новой помощи от Великобритании. В дополнение к ракетам для ПВО, Лондон передаст Киеву и пусковые комплексы. По словам главы Минобороны, эти комплексы поставят в ближайшее время.

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