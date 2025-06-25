Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина простираются за пределы Украины.
Такое заявление американского лидера прозвучало на полях саммита НАТО в Гааге. Трампу напомнили, что во время этого саммита звучало много заявлений по поводу того, что у правителя РФ есть территориальные амбиции за пределами Украины, и спросили, считает ли он так тоже.
Американский президент ответил на это так:
"Возможно. Я имею в виду, это возможно. Я знаю одну вещь: он (Путин, – ред.) хотел бы договориться о завершении войны в Украине. Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией"".
Трамп отметил, что за последние недели удалось решить конфликт между Индией и Пакистаном, Косово и Сербией.
"Мы уладили еще два конфликта. Никто никогда не делал чего-то подобного. Нет, я считаю, что он (российский диктатор Путин, – ред.) – человек, которого, на мой взгляд, просто сбили с пути. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, мы бы уладили это легко", – резюмировал президент США.
Война в Украине: другие важные новости
Bloomberg сообщает, что на полях саммита НАТО Дональд Трамп за закрытыми дверями признался, что хочет "сделать что-то" относительно войны в Украине. Президент США считает, что она "вышла из-под контроля". Источник журналистов отметил, что этот знак был расценен как положительный, хотя Трамп и не вдавался в подробности.
Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новой помощи от Великобритании. В дополнение к ракетам для ПВО, Лондон передаст Киеву и пусковые комплексы. По словам главы Минобороны, эти комплексы поставят в ближайшее время.