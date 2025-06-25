Президент заверил, что каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о создании Специального трибунала против России. Об этом пишет "Европейская правда".

Украинский лидер и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины. Это произошло в здании Совета Европы в Страсбурге, куда после саммита НАТО в Гааге приехал Зеленский.

Президент заверил, что каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена.

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"Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию", - подчеркнул он.

Он уверен, что спецтрибунал станет шагом к тому, чтобы каждый российский преступник понес наказание, в том числе и президент РФ Владимир Путин.

По словам Берсе, после подписания сегодняшнего соглашения начнутся переговоры по расширенному частичному соглашению, "чтобы как можно больше стран могли присоединиться, поддержать и помочь в управлении трибуналом".

Член украинской делегации в ПАСЕ Евгении Кравчук рассказала подробности соглашения. По ее словам это соглашение - это уже действенный юридический инструмент:

"Должность российского руководства не освобождает лиц от уголовной ответственности и не смягчает наказание. Спецтрибунал дополняет работу Международного уголовного суда, не имеющего юрисдикции над преступлением агрессии РФ. Государства-соучастники тоже будут потенциально нести ответственность".

Спецтрибунал против Путина

Ранее сообщалось, что комитет министров Совета Европы уже завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала. Он создан в рамках Совета Европы с мандатом преследовать в судебном порядке высших руководителей РФ за преступление агрессии против Украины.

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