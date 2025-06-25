Православный праздник сегодня в народном календаре получил имя Давид-земляничник.

26 июня по новому церковному стилю православные чтят память епископа Иоанна Готфского, родом из Крыма, а также воздают почести чудотворной Тихвинской иконе Богородицы. О том, какие приметы и традиции связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

26 июня (9 июля - по старому календарю) в православной традиции вспоминают святителя Иоанна, который был епископом Готфским.

Иоанн родился в VIII веке в Таврической Готфии (ныне это Украина, Крым), в поселке Партенит. Будучи молодым он как паломник ушел в Иерусалим, а вренулся оттуда просвещенным иноком. По просьбе жителей Готфии Иоанн согласился стать епископом. Он долгие годы управлял местной церковью, пока в 787 году Готфию не захватили хазары.

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Святителя заключили в темницу, но епископу удалось бежать в Амастриду. Спустя 4 года, когда он узнал о смерти хазарского хана, Иоанн сказал: "Через 40 дней я пойду судиться с ним перед Христом". Так и случилось - епископ умер, а похоронили его у подножия горы Аю-Даг, возле храма Петра и Павла, который он некогда построил.

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В этот же день Церковь чтит Тихвинскую икону Божией Матери, которую по преданию написал евангелист Лука. Это одна из самых известных и чтимых икон Богородицы, которая прославилась многочисленными чудесами, особенно ее почитают как заступницу и целительницу детей.

В V веке икона находилась в Константинополе, но в конце XIV века исчезла, а затем чудесным образом явилась над Ладожским озером, где неподалеку от Тихвина был построен Успенский храм, а позже - монастырь. Образ прославился множеством исцелений и чудес. Во время Второй мировой войны святыню вывезли в США, но затем она была возвращена на родину.

Афонские монахи изготовили точный список иконы и передали его православной общине Львова - сегодня он находится в Свято-Георгиевском храме города.

Какой православный праздник сегодня еще:

почитают преподобного Давида Солунского;

святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;

Лиддскую и Нямецкую иконы Божией Матери.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по юлианскому календарю - 26 июня чтят мученицу Акилину Старшую.

С какими молитвами обращаются к Богородице, что сегодня нельзя делать

У Тихвинской иконы Богоматери просят защиты и исцеления для детей, особенно новорожденных. Также молятся о том, чтобы дети нашли верный путь, ушли от опасностей, наладили отношения с родителями. Считается, что молитва перед образом помогает вылечить сердечно-сосудистые и глазные заболевания, укрепить здоровье опорно-двигательной системы. Женщины обращаются к Богородице за помощью в семейной жизни.

В народе день прозвали Давид-земляничник, одна из традиций этой даты - поход в лес за земляникой. Из ягоды готовят полезное варенье, а листики сушат на чай.

По одной из примет, если положить пару земляничных листиков в левый карман, они будут притягивать удачу и материальное благополучие. Приготовить вареники или выпечку с земляникой сегодня - значит, привлечь в дом здоровье и достаток.

В этот праздник Церковь, как и в другие дни, не одобряет ссор, скандалов, сплетен, зависти и уныния. Не следует обижать людей и животных, отказывать в просьбах о помощи тем, кому она необходима.

По народным приметам главный запрет дня - не следует сегодня просить и брать взаймы деньги, вы не сможете их вернуть, и отношения с заемщиком испортите.

Приметы на 26 июня - о чем говорит погода

Народные приметы на 26 июня помогают предсказать погоду ближайшее время и на зиму:

идет дождь - лето будет сырым вплоть до осени;

ясная и теплая погода - еще будет 7 недель тепла;

день особенно жаркий - засуха будет еще 40 дней и грибов тоже не будет.

Если в это время много земляники в лесу, то и морозов зимой будет немало.

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