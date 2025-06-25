Также идут подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове.

Запуск европейской колеи сообщением Чоп-Ужгород планируется уже в июле. Таким образом из Ужгорода пассажирские поезда будут ездить напрямую в Будапешт, Кошице, Вену и Братиславу. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава в интервью "Укринформу".

По его словам, так же идут подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове. Ожидается, что следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по евростандарту пути станет Луцк.

"Это тот вариант, который в ближайшие 4-5 лет может обеспечить качественное сообщение", - отметил Кава.

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Кроме того, что касается грузовых перевозок, то, по словам Кавы, транспортировка грузов широкой колеей более эффективна, чем транспортировка европейской колеей, поскольку разница в Украине не только в ширине колеи, но и в нагрузках на ось, по габаритам вагонов, максимальном весе грузовых поездов.

Он также отметил, что полная замена железнодорожных путей по всей Украине экономически нецелесообразна.

"Просто "перешивать" - это очень дорогие проекты, и даже Финляндия, которая давно является членом Европейского Союза, не "перешивает" свою колею, которая такого же стандарта, как в Украине", - добавил заместитель министра финансов.

Евроколея в Украине - что известно

Украинская железнодорожная система унаследовала советский стандарт путей. Сейчас украинские поезда движутся по "широкой" колее в 1520 миллиметров, где на границе встречаются с более узкой европейской - в 1435 миллиметров.

Большинство стран мира пользуются стандартом в 1435 миллиметров. В частности, почти вся Европа, США, Австралия, Ближний Восток, несколько стран Африки и Южной Америки и даже Китай.

Эксперты отмечали, что проект по строительству евроколеи от границы до Львова, вместе со строительством новой станции в городе, обойдется примерно в 200 миллионов долларов. А евроколея от Киева до Львова обойдется ориентировочно в 500 миллионов долларов.

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