Президент США потешился с того, что заставил страны Европы увеличить расходы на оборону.

Дональд Трамп впервые признал, что Владимир Путин может начать войну против других стран. Об этом американский президент заявил, выступая на саммите НАТО в Гааге, сообщает Clash Report.

"Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины", - сказал Трамп.

По мнению президента США, Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность континента, чтобы предотвратить будущие катастрофы, такие как российское вторжение в Украину. А для этого, европейцам нужно больше тратить на "серьезное военное оборудование", желательно американское, сказал он, комментируя договоренность стран НАТО об увеличении расходов на оборону до 5%.

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"Основным фокусом наших разговоров на саммите была необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя бремя обороны Европы, включающее финансовую нагрузку, как вы знаете, это было 2%, [а] мы довели его до 5%", - сказал президент США, его цитирует The Guardian.

При этом Трамп не забыл похвалить самого себя за эту договоренность между лидерами стран-членов НАТО.

"Несколько из них подошли ко мне, один в частности, сказал: "Сэр, мы пытались довести это до 3% в течение 20 лет, и нам не удалось, а вы довели это до 5%". Это действительно было очень важно. На этой неделе союзники по НАТО обязались резко увеличить свои расходы на оборону до этих 5% ВВП, что никто на самом деле не считал возможным. И они сказали: вы сделали это, сэр, вы сделали это. Ну, я не знаю, сделал ли я это, но мне кажется, что сделал", - сказал Трамп.

Саммит НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, на саммите НАТО, который сегодня проходит в Нидерландах, страны-участницы договорились о постепенном увеличении расходов на собственную оборону до 5% ВВП. Крайним сроком установлен 2035 год, когда эта планка и должна быть достигнута.

Между тем в итоговом коммюнике саммита участники ограничились довольно размытым упоминанием о "долгосрочной угрозе" от России. А вот о членстве Украины в НАТО, которое фигурировало в таких документах в течение нескольких лет, в этом году вообще не упомянули.

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