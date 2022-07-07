Соревнование за пост лидера партии состоится этим летом. Новый премьер-министр примет дела в октябре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне спекуляций по поводу его пребывания на этом посту уходит в отставку.

Об этом он заявил на пресс-конференции. Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии до осени.

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра".

"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", - заявил Джонсон.

Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Соревнование за пост лидера партии состоится этим летом. Новый премьер-министр примет дела в октябре.

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства.

Кризис на Даунинг-стрит разразился два дня назад, когда в отставку подали ключевые фигуры правительства Джонсона - министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. В частности, заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

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