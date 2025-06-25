Новые возможности обеспечит Солнце в соединении с Юпитером.

Уже с 25 июня астрологические влияния становятся особенно благоприятными для Весов, Скорпионов и Водолеев. Солнце в соединении с Юпитером открывает перед ними возможности. Это время личного обновления, принятия силы и уверенности в себе, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Весы

Вы почувствуете прилив решимости и вдохновения. Все, за что беретесь, будет начинаться с веры в себя, и именно она станет вашим главным ресурсом. Энергия Юпитера подталкивает к амбициозным шагам и внезапной внутренней уверенности: вы можете больше, чем казалось раньше.

Скорпион

Старые проблемы теряют над вами власть. Это время эмоционального и финансового освобождения. Вы отпускаете прошлое, восстанавливаете внутренний баланс, и этим открываете путь новому. Позитивная энергия солнца и Юпитера дает шанс начать по-новому, и вы решаете двигаться в этом направлении.

Водолей

Вы возвращаетесь к себе - через творчество, любовь, яркие идеи. Это время вдохновения, когда появляется шанс выразить себя свободно и полно. Возможно, в вашу жизнь войдет важный проект или человек, способный подарить чувство радости и цельности. Вы вспоминаете, что такое быть по-настоящему живым.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака встретят любовь и счастье до конца недели.

Вас также могут заинтересовать новости: