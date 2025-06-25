По словам высокопоставленного представителя НАТО, пока ничего не указывает на серьезные изменения на фронте.

Этим летом Россия продолжит медленно продвигаться в Украине, несмотря на большие потери. Тем не менее у обеих сторон практически нет шансов на прорыв. Об этом пишет Defense One со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Продвижение России в Украине

"Суть в том, что ситуация на поле боя по-прежнему остается сложной. Украина продолжает демонстрировать большой инновационный дух, но нас ждет напряженное и трудное лето", - заявил высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами.

Источник также отметил, что Россия продолжает продвигаться в Сумской области. Он не исключает, что оккупанты пытаются создать так называемую "буферную зону".

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Помимо этого высокопоставленный представитель НАТО добавил, что российские войска активизируют операции и в Запорожской области. Тем не менее он заверил, что пока ничего не указывает на серьезные изменения на фронте.

Россия также столкнулась с трудностями

Источник рассказал журналистам, что России не хватает резервов, чтобы воспользоваться любым прорывом. Он заявил, что только в 2025 году ежедневные потери РФ составляли около 1300 человек. По его словам, суммарное количество погибших и раненых российских солдат уже превышает миллион.

Тем не менее Россия все еще обладает значительным потенциалом в области производства оружия, считает высокопоставленный представитель НАТО. Он поделился, что россияне каждый месяц производят и восстанавливают около 130 танков, а также ежегодно производят около 3 миллионов артиллерийских снарядов.

Источник в разговоре с журналистами отметил, что экономика России может оказаться на грани рецессии. По его словам, население РФ уже начало ощущать последствия войны российского диктатора Владимира Путина против Украины.

"Промышленные мощности работают на полную мощность, но есть нехватка рабочей силы, значительный дефицит бюджета, который частично финансируется за счет национального фонда социального обеспечения, но его средства начинают заканчиваться. Фактически, суверенный фонд благосостояния сократился с 150 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов. Так что все это, безусловно, оказывает давление на российскую экономику", - объяснил высокопоставленный представитель НАТО.

По прогнозу чиновника, РФ сможет финансировать войну против Украины, по крайней мере, до 2027 года:

"По сути, Кремль идет на компромисс, жертвуя долгосрочным экономическим благополучием России ради краткосрочного финансирования этой войны".

Дипломатическое урегулирование войны находится под вопросом

Кроме того, высокопоставленный представитель НАТО заявил, что сейчас не стоит рассчитывать на дипломатическое урегулирование войны. Он подчеркнул, что Альянс сомневается в том, что Россия заинтересована в реальных переговорах о прекращении огня.

Другой высокопоставленный представитель НАТО поделился с журналистами, что пока помощь США Украине продолжается не иссякнет в ближайшее время. Тем не менее он отказался говорить о том, что может произойти после того, как американская помощь, одобренная еще во времена экс-президента США Джо Байдена, закончится.

В это же время война между Израилем и Ираном замедлит экспорт оружия Тегераном в Россию, считает высокопоставленный представитель НАТО. Он отметил, что это в первую очередь коснется баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов.

Продвижение России в Украине - важные новости

Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Андреевка и Константинополь Донецкой области. Также россияне продвинулись возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наша страна сейчас переживает сложную ситуацию на фронте. По его словам, российский диктатор Владимир Путин поставил на войну все.

Тем не менее Зеленский не считает, что Украина сейчас проигрывает войну.

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