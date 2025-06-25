В Киеве состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Усвідомлення", посвященной подвигу воинов территориальной обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Открыли на Оболони артобъект, созданный и установленный в знак благодарности воинам территориальной обороны - киевлянам, которые стали на защиту столицы и Украины в начале полномасштабного вторжения россии. Объект расположен в северной части столицы неслучайно - именно на севере в феврале 2022-го украинская армия, в том числе бригады ТрО, сдерживали напор армии россии, которая рвалась в Киев", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также рассказал о символизме скульптурной композиции.

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"Идея композиции "Усвідомлення" – помочь осмыслить внутренние изменения, через которые прошел каждый украинец после начала широкомасштабной войны. От шока и растерянности до решительности, силы и единения. Первыми решительность проявили именно те, кто встал в ряды терробороны, чтобы защищать свой город", - отметил мэр.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, которые защищали столицу. Также собравшиеся почтили минутой молчания память погибших Героев.

Проект реализован компанией ОККО в рамках инициативы "ОКО за ОКО", которая воплощается совместно с фондом "Повернись живим".