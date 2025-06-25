По состоянию на май продажи авто в Европе выросли на 1,9% в годовом исчислении.

Продажи новых автомобилей Tesla в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи электромобилей в регионе выросли на 27,2%.

Издание Reuters пишет, что общие продажи автомобилей в Европе выросли на 1,9%, причем наибольший рост пришелся на гибриды и авто, работающие на альтернативных видах топлива.

Продажи Tesla в Европе падают уже пять месяцев подряд, поскольку покупатели переходят на более дешевые китайские электромобили, а в некоторых случаях протестуют против политики генерального директора компании Илона Маска. Доля компании на европейском рынке сократилась до 1,2% в мае с 1,8% год назад.

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Китайские производители сохранили высокие темпы роста в Европе в прошлом месяце, несмотря на введение Евросоюзом пошлин на китайские электромобили, продав 65 808 автомобилей и увеличив долю рынка до 5,9%, согласно данным Jato Dynamics.

Так, продажи новых авто в мае в ЕС и Великобритании выросли до 1,11 миллиона автомобилей после падения на 0,3% в апреле.

Регистрации китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, в то время как у японской Mazda они упали на 23%.

В ЕС общий объем продаж автомобилей в этом году снизился на 0,6%. Это произошло несмотря на растущий спрос на электромобили: количество регистраций автомобилей с аккумуляторными батареями (BEV), подключаемых гибридов (PHEV) и гибридных электромобилей (HEV) выросло на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно. Общие продажи в ЕС составили 58,9% от общего числа регистраций легковых авто в мае, по сравнению с 48,9% в мае 2024 года.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых авто в Испании и Германии выросли на 18,6% и 1,2% соответственно, в то время как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%. В Великобритании регистрации выросли на 1,6%.

Tesla - последние новости

Продажи Tesla в Европе снизились якобы из-за приверженности Илона Маска к консервативным ценностям.

Позже стало известно, что китайская BYD впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla, что назвали "прорывом в попытках китайской группы выйти на зарубежные рынки".

2 июня стало известно, что продажи новых автомобилей Tesla в Норвегии в мае выросли на 213% по сравнению с прошлым годом и составили 2600 авто.

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