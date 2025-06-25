Париж – лучший город Европы для детей / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Французскую столицу Париж, ранее названную лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году, также признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы.

Согласно свежему исследованию Clean Cities Campaign, оценившему 36 городов континента по трем ключевым показателям – количество пешеходных дорожек для шкодников, органичение скорости движения автотранспорта и протяженность безопасных велодорожек, Париж набрал в сумме наивысший балл 79% из 100%.

Второе место в рейтинге досталось нидерландской столице Амстердаму с 63%, а третье – бельгийскому городу Антверпену с 62%.

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10 самых дружелюбных к детям городов Европы

  1. Париж, Франция
  2. Амстердам, Нидерланды
  3. Антверпен, Бельгия
  4. Брюссель, Бельгия
  5. Лион, Франция
  6. Хельсинки, Финляндия
  7. Барселона, Испания
  8. Бристоль, Великобритания
  9. Осло, Норвегия
  10. Гент, Бельгия

Полезные советы путешественника с детьми

Как сообщал УНИАН, ранее платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений. Возглавила топ греческая столица Афины.

В свою очередь, опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.

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