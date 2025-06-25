Французскую столицу Париж, ранее названную лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году, также признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы.
Согласно свежему исследованию Clean Cities Campaign, оценившему 36 городов континента по трем ключевым показателям – количество пешеходных дорожек для шкодников, органичение скорости движения автотранспорта и протяженность безопасных велодорожек, Париж набрал в сумме наивысший балл 79% из 100%.
Второе место в рейтинге досталось нидерландской столице Амстердаму с 63%, а третье – бельгийскому городу Антверпену с 62%.
10 самых дружелюбных к детям городов Европы
- Париж, Франция
- Амстердам, Нидерланды
- Антверпен, Бельгия
- Брюссель, Бельгия
- Лион, Франция
- Хельсинки, Финляндия
- Барселона, Испания
- Бристоль, Великобритания
- Осло, Норвегия
- Гент, Бельгия
Полезные советы путешественника с детьми
Как сообщал УНИАН, ранее платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений. Возглавила топ греческая столица Афины.
В свою очередь, опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.
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