В основу рейтинга легли показатели безопасности на дорогах городов.

Французскую столицу Париж, ранее названную лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году, также признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы.

Согласно свежему исследованию Clean Cities Campaign, оценившему 36 городов континента по трем ключевым показателям – количество пешеходных дорожек для шкодников, органичение скорости движения автотранспорта и протяженность безопасных велодорожек, Париж набрал в сумме наивысший балл 79% из 100%.

Второе место в рейтинге досталось нидерландской столице Амстердаму с 63%, а третье – бельгийскому городу Антверпену с 62%.

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10 самых дружелюбных к детям городов Европы

Полезные советы путешественника с детьми

Как сообщал УНИАН, ранее платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений. Возглавила топ греческая столица Афины.

В свою очередь, опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.

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