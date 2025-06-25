По его словам, они говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира, как защитить людей в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский кратко прокомментировал встречу с главой Соединенных штатов Америки Дональдом Трампом, отметив, что детали сообщит позже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Длительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам", - отметил Зеленский.

По его словам, они говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира, как защитить людей в Украине.

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"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - добавил украинский президент.

Встреча Зеленского с Трампом

Вчера поздно вечером издание Politico сообщало, что на саммите НАТО Трамп планирует встречу с Зеленским. Он назвал украинского президента "замечательным парнем" и обещал обсудить проблемы с ним.

Как сообщал УНИАН, около 16:30 закончилась встреча Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО. Известно, что она длилась около 50 минут.

Как известно, предыдущий разговор президентов Украины и США был тет-а-тет в Ватикане в апреле этого года. Оба ездили туда на похороны Папы Римского Франциска. Та встреча длилась около 15 минут.

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