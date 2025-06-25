Курс гривни к евро установлен на уровне 48,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, евро отошел от очередного исторического максимума. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,32 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,68/41,71 грн/долл., а евро - 48,42/48,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 июня подешевел на 9 копеек и составил 42,08 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,53 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 6 копеек и составлял 48,98 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,15 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 июня снизился на 10 копеек и составил 41,95 гривни за доллар, а курс евро упал на 15 копеек и составлял 48,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а европейскую - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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