Рассказываем, что на самом деле означает "капец" - происхождение слова и можно ли его перевести.

Популярное в современной речи слово "капець" - не украинское, хотя и встречается в словарях. Что оно означает и как на украинском будет "капец", мы спросили у языковеда.

Как на украинском "капец" - ответ языковеда

Как рассказала УНИАН языковед Лариса Чемерис, слово "капец" есть в украинских словарях, в том числе и в словаре Бориса Гринченко. В них указано, что "капець" означает "конец", "смерть" или "капут".

Например, словарь синонимов Караванского дает несколько вариантов к слову "капець" - "кінець", "амінь", "капут", "каюк" и "шабаш". Но в Этимологическом словаре указано, что слово "капець" - заимствовано из русского языка, то есть, просто было дословно переведено.

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В современной речи мы придаем этому слову несколько иное значение - как восклицанию, выражающему неприятное удивление. Впрочем, его можно заменить на более благозвучное и колоритное - и к тому же, украинское.

Как заменить слово "капец"

Лариса Чемерис советует пользоваться другими, исконно украинскими словами.

В зависимости от контекста, вместо "капец" можно употреблять такие слова и фразы:

"жах";

"жахіття";

"оце так" (в значении восклицания);

"нічого собі";

"оце так номер";

"та ти що";

"от халепа";

"все пропало".

Также вместо слова "капець" уместно использовать колоритное украинское "гаплик".

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет по-украински "обналичить" - это слово часто не знают даже носители языка.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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