Популярное в современной речи слово "капець" - не украинское, хотя и встречается в словарях. Что оно означает и как на украинском будет "капец", мы спросили у языковеда.
Как на украинском "капец" - ответ языковеда
Как рассказала УНИАН языковед Лариса Чемерис, слово "капец" есть в украинских словарях, в том числе и в словаре Бориса Гринченко. В них указано, что "капець" означает "конец", "смерть" или "капут".
Например, словарь синонимов Караванского дает несколько вариантов к слову "капець" - "кінець", "амінь", "капут", "каюк" и "шабаш". Но в Этимологическом словаре указано, что слово "капець" - заимствовано из русского языка, то есть, просто было дословно переведено.
В современной речи мы придаем этому слову несколько иное значение - как восклицанию, выражающему неприятное удивление. Впрочем, его можно заменить на более благозвучное и колоритное - и к тому же, украинское.
Как заменить слово "капец"
Лариса Чемерис советует пользоваться другими, исконно украинскими словами.
В зависимости от контекста, вместо "капец" можно употреблять такие слова и фразы:
- "жах";
- "жахіття";
- "оце так" (в значении восклицания);
- "нічого собі";
- "оце так номер";
- "та ти що";
- "от халепа";
- "все пропало".
Также вместо слова "капець" уместно использовать колоритное украинское "гаплик".
Напомним, ранее мы рассказывали, как будет по-украински "обналичить" - это слово часто не знают даже носители языка.
Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования.
Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.