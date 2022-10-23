По его словам, сейчас неподходящее время.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии.

Об этом пишет BBC.

"В последние несколько дней я был ошеломлен количеством людей, которые предложили мне еще раз оспорить лидерство Консервативной партии, как среди общественности, так и среди друзей и коллег в парламенте. Меня привлекло то, что я привел нашу партию к крупной победе на выборах менее трех лет назад, и поэтому я считаю, что сейчас у меня есть уникальная возможность предотвратить всеобщие выборы", - заявил он.

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Джонсон сказал, что это стало бы "еще одним катастрофическим отвлечением внимания" в момент, когда правительство должно сосредоточиться на экономическом давлении, с которым сталкиваются семьи по всей стране.

"Я считаю, что у меня хорошие возможности для победы консерваторов в 2024 году, и сегодня я могу подтвердить, что преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры", - добавил он.

Экс-премьер считает, что смог бы победить, но это было бы неправильно.

"Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте. И хотя я связался с Риши (Сунаком) и Пенни (Мордаунт) - потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах - мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это", - добавил он.

Политик сказал, что поддержит того, кто победит.

"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - сказал Джонсон.

Борьба за пост премьера Великобритании

Как известно, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Уже 20 октября она ушла в отставку, пробыв на посту всего 45 дней.

Сообщалось, что популярность партии упала до рекордно низких значений за всю историю социсследований.

Ее предшественник Джонсон оказывал поддержку Украине, а также призывал другие страны не идти на уступки российскому диктатору.

За время войны он трижды приезжал в столицу. Во время последнего визита президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы.

22 октября СМИ сообщали, что Джонсону удалось получить поддержку более 100 депутатов, чтобы снова принять участие в предвыборной гонке за должность премьер-министра Великобритании.

Официально о намерении баллотироваться объявили лидер Палаты общин Пенни Мордонт и бывший министр финансов Риши Сунак.

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