Также враг продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке.

Российская армия оккупировала населенные пункты Андреевка и Константинополь Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState в Telegram.

"Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее аналитики сообщали, что оккупанты продолжают медленными темпами продвигаться на фронте. Россияне имели успехи у трех населенных пунктов в Донецкой области - Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко.

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В ОСУВ "Хортица" рассказывали о том, что враг не прекращает атак на всех направлениях. Однако украинские защитники удерживают позиции.

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Как сообщал УНИАН, вчера аналитики отмечали, что враг оккупировал Новомихайловку, а также продвинулся возле Радьковки, Грековки, Нелиповки, Романовки, Новоторецкого, в Голубовке и Леонидовке.

В то же время, 22 июня украинские военные освободили от российских оккупантов село Андреевка, что в Сумской области. Также аналитики DeepState заявляли, что сейчас российские оккупанты продвинулись вблизи Привольного и в Шевченково.

Они добавили, что благодаря освобождению Андреевки украинские бойцы сумели стабилизировать свой левый фланг. Как отметили аналитики, 225 отдельный штурмовой полк после длительных боев и мероприятий по зачистке российских сил в селе, взял под контроль Андреевку. "Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка", - подчеркнули в сообщении.

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