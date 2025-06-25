Для его застройки с помощью гидронамыва подняли грунт.

Оболонский район Киева по праву считается одним из лучших в столице, а его набережная привлекает людей со всех уголков города.

Однако далеко на каждый знает, почему район называется Оболонь.

Как раньше назывался Оболонский район и как он появился

Название имеет старославянские корни. Тогда "болонью" называли приречную или приозерную пойму, а также луга, которые прилегают к рекам или водоемам.

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Как появилась Оболонь

В прошлые века Оболонью назвали большую территорию, между Вышгородом (север), Подолом (юг), береговой линией Днепра (восток), Приоркой и Куреневкой (запад). Ежегодно из-за весенних дождей ее затапливало. В итоге тут аж до середины 20 века были пастбища.

В 1960-70 годах подняли грунт с помощью технологии гидронамыва. Уровень подняли так, чтоб территорию не затопило даже при максимальном паводке. Для этого использовали песок, который добывали в карьерах вдоль русла Почайны и возле береговой линии Днепра. Позже они заполнились водой. Сейчас это заливы Собачье устье, Оболонь, Луково и озера Редькино, Вербное и каскада Опечень. Из-за этого природное русла Почайны исчезло.

Постройка района и интересные факты

Застраивали жилые массивы очень быстро, возводя кирпичные и панельные дома. Заселение началось в 1972 году. На фоне этого, многих может удивить, сколько людей живет на Оболоне. Этот район один из самых больших - 10 860 га. Проживает тут более 320 тысяч человек.

Интересный факт в том, что застраивали его "сотами". Дома сформировали своеобразные шестиугольники, которые легко прослеживаются с высоты птичьего полета. Внутри располагаются магазины, садики и школы. Из-за практически идентичной застройки гостям столицы и тем, кто только переехал, сложно тут ориентироваться.

Не помогают и названия улиц, ведь их тоже легко спутать:

Озерную и Приозерную;

Приречную и Приозерную;

Луговую и Набережно-Луговую;

Полярную и Северную.

3 марта 1975 года создали новую территориальную единицу - Минский район. Назвали его так из-за расположения на севере и близости к Беларуси. Уже в 2001 году в Киеве сократили количество районов с 14 до 10. Тогда же Минский район переименовали в Оболонский и изменили, что входит в его состав.

Например, именно тогда присоединили Пущу-Водицу. Тут в свое время отдыхали Леся Украинка, Тарас Шевченко и другие известные личности.

Уникальная особенность этого района в том, что 10% приходится на водоемы - пять рек, четыре залива и 12 озер.

Долгое время у Оболони были проблемы с транспортным сообщением - курсировали только автобус и речной маршрут. Позже провели трамвайные линии и проложили метро. За два года тут появилось сразу четыре станции.

Напоследок поделимся еще одним интересным фактом про Оболонь. Существует легенда, что между рекой Иордан в Иерусалиме и озером в Киеве течет подземная река. Якобы когда-то киевский паломник отправился в те края и уронил в воду серебряный ковш. Вернувшись в украинскую столицу, он нашел его в водах озера или колодце.

Легенда легендой, но киевское озеро стали называть Иорданскими. С 2017 года его берегу дали статус парка.

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