Эксперты высказались относительно употребления этих напитков утром.

Многие люди не представляют свое утро без кофе или чая. Однако возникает вопрос, что полезнее из напитков пить в этот период дня. Поэтому диетологи определили лучший утренний напиток и рассказали, как каждый из них влияет на организм человека, передает Real Simple.

Польза от употребления кофе

Если вы любите кофе, то вам приятно быть узнать, что он имеет много полезных свойств.

"Заваренный кофе содержит антиоксиданты, в частности хлорогеновую кислоту и другие полифенолы", - отметила дипломированный диетолог Мэдди Паскариэлло.

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По ее словам, антиоксиданты - это соединения, которые защищают организм от повреждения клеток, выводя свободные радикалы.

"Антиоксиданты в кофе также могут поддерживать здоровье мозга, метаболические функции и детоксикацию печени", - заверила зарегистрированный диетолог Саманта Петерсон.

Польза от употребления чая

Чай имеет также много преимуществ для организма. Петерсон говорит, что зеленый и черный чаи являются мощными антиоксидантами, ведь они богаты катехинами.

"Эти антиоксиданты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, метаболические изменения, гормональный баланс и иммунную устойчивость. Кроме того, чай обеспечивает более мягкое повышение энергии благодаря содержанию L-теанина, который способствует спокойной, сосредоточенной бдительности без нервозности или скачка кортизола, которые некоторые люди испытывают после употребления кофе", - подчеркнула Петерсон.

Какой напиток тогда лучше пить по утрам?

По словам диетологов, ни кофе, ни чай не являются лучшим напитком для потребления по утрам.

"В целом, при прочих равных условиях, замена чая на кофе или наоборот не будет иметь большого влияния на ваше общее здоровье", - объяснила Паскариэлло.

Они отметили, что в этом случае питание намного важнее.

"Ваше здоровье состоит из гораздо большего количества привычек и компонентов, [поэтому] вы, вероятно, не заметите большой разницы в плане профилактики хронических заболеваний или улучшения общего состояния здоровья", - добавила Паскариэлло.

Как все же выбрать между двумя напитками?

Диетологи советуют учитывать такие факторы, как энергетическая стабильность, настроение, сосредоточенность, пищеварение и качество сна.

"Дело не в том, что кто-то один "правильный", а в том, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности", - объяснила Петерсон.

К примеру, если вам нужно чувствовать себя бодрее, то кофе может стать отличным вариантом. Петерсон говорит, что это объясняется тем, что кофе обеспечивает более быстрый заряд энергии.

"Это также отличный вариант для тех, кто хорошо усваивает кофеин и не испытывает негативных побочных эффектов, таких как тревожность, расстройства пищеварения или нарушения сна", - отметила она.

Другие советы диетологов

Ранее диетологи рассказали о 6 лучших замороженных овощей для снижения веса. В этот перечень вошли брокколи, мускатная тыква, цветная капуста, зеленая фасоль, шпинат, зеленый горошек.

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