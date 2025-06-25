Медианная цена на аренду квартиры в среднем по Украине составляет 13 тыс. грн в месяц.

В среднем в Украине медианная цена на продажу квартиры за год выросла на 16% и составляет 2,3 млн грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный менеджер "OLX. Недвижимость" Игорь Сыроватко во время презентации исследования.

Отмечается, что количество активных объявлений на продажу жилья за год упало на 12% и составляет более 254 тыс. активных объявлений. При этом количество отзывов на жилье наоборот увеличилось на 37% и составило чуть более 887 тыс.

Кроме того, медианная цена продажи дома равна 2,7 млн грн, что больше на 25% чем в прошлом году.

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"У нас немного стало меньше предложения на рынке. При этом есть спрос, он растет, количество отзывов растет. Медианная цена при этом также выросла. И среднее количество откликов на одно объявление квартиры равно 3,5", - сказал Сыроватко.

Аренда жилья

Медианная цена аренды квартиры в среднем по Украине составляет 13 тыс. грн в месяц (+24%). Количество откликов на аренду квартиры выросло на 5% и составляет 1 млн 340 тыс. откликов. Количество активных объявлений снизилось на 1% и составляет чуть более 99 тыс. При этом медианная цена на аренду дома составляет 41,5 тыс грн. (+40%).

"Мы видим, что аренда в Украине растет очень динамично как в домах, так и в квартирах. И среднее количество откликов на квартиры на одно объявление больше чем по домам", - отметил Сыроватко.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

За четыре года цены на однокомнатные квартиры уверенно выросли во многих городах Украины. Согласно исследованию "OLX Недвижимость", наибольший прирост медианной стоимости на покупку однокомнатной квартиры был зафиксирован в Чернигове с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн.

По состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столичных объявлениях на вторичном рынке составляет 100 тысяч долларов. Таким образом за последние полгода цены на такое жилье в Киеве выросли на 5%.

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