Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что слова Трампа не отражают новую политику.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может покупать иранскую нефть после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня. В Белом доме заявили, что это не означает ослабление американских санкций.

"Китай теперь может продолжать покупать нефть у Ирана. Надеюсь, что они будут покупать ее в больших количествах и у США", - цитирует Трампа издание Reuters.

Президент США обратил внимание на то, что Иран до сих пор не предпринимал попыток закрыть Ормузский пролив для нефтяных танкеров, поскольку это было бы проблемой для Китая - крупнейшего импортера иранской нефти.

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"Президент продолжает призывать Китай и все страны импортировать нашу нефть, а не иранскую нефть в нарушение санкций США", - отметил источник.

Любое ослабление санкций в отношении Ирана будет означать смену политики США после того, как в феврале Трамп заявил, что возобновит давление на Тегеран, чтобы остановить экспорт иранской нефти из-за его ядерной программы и финансирования боевиков на Ближнем Востоке.

"Зеленый свет, данный президентом Трампом Китаю на продолжение закупок иранской нефти, отражает возвращение к слабым стандартам применения санкций", - сказал бывший сотрудник ЦРУ, генеральный директор Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

По его словам, американский лидер, вероятно, не отменит санкции перед предстоящими переговоров между США и Ираном по ядерной программе, чтобы не лишиться рычагов давления.

Иранская нефть составляет примерно 13,6% от объема закупок нефти Пекином в этом году, а баррели со скидкой являются спасательным кругом для независимых нефтеперерабатывающих заводов, испытывающих давление на маржу. Американская нефть составляет всего 2% от импорта Китая, а 10%-ая пошлина Пекина на нее сдерживает закупки.

Санкции против иранской нефти - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил вторичными санкциями странам, которые покупают нефть у Ирана. По его словам, "все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены немедленно".

Позже Министерство финансов США ввело санкции против нескольких китайских компаний и других субъектов, которые, по мнению ведомства, причастны к покупке иранской нефти на миллионы долларов.

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