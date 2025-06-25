То есть это довольно ограниченный клуб стран, которые обладают собственной баллистической ракетой и мы вошли в него, причем сделали это всего за несколько лет, пояснил эксперт.

"Сапсан" позволил Украине войти в десятку стран мира, которые способны производить собственные баллистические ракеты. Об этом отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "Киев24".

"То есть это достаточно ограниченный клуб мировых стран, которые обладают собственной баллистической ракетой. Мы наконец вошли в него. Сделали это всего на всего за несколько лет, восстановив наши баллистические способности. То, на что у других стран идут не просто пятилетки, а даже десятилетки", - подчеркнул он.

По словам эксперта, сейчас вопрос заключается лишь в том, чтобы эти баллистические способности нарастить до больших масштабов.

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"Потому что в России только в 300-километровой полосе есть около 185 целей - это центры, командные штабы, полигоны, места базирования сил противника и т.д. Более 20 только аэродромов с соответствующей летной инфраструктурой. Это все цели и именно их приоритет рассматривает каждый раз наше командование. Поражение например командного центра какого-то соединения, то есть обезглавливание армии на ключевом направлении, сохранит гораздо больше жизней для нас, чем например поражение одной пусковой установки "Искандеров", - прокомментировал Кузан.

Он отметил, что сохранение армии должно быть главным, потому что ее способность воевать и наносить поражения сохранит жизни гражданских.

Относительно нынешних российских массированных атак баллистикой по мирным городам Украины и гражданской инфраструктуре Кузан отметил, что баллистическая ракета - самая сложная цель для ПВО. Но можно поражать пусковые установки, не давая возможности запустить баллистику. Он пояснил, что пусковые установки уязвимы во время развертывания, потому что в это время они статичны, не двигаются и являются хорошими целями.

"Здесь вопрос в качестве разведданных от наших западных партнеров. И если действительно такие разведданные будут нам передаваться не с опозданием, как это часто бывает, а в режиме реального времени, минута в минуту, то действительно любой экипаж с нашей стороны приводится в боевую готовность буквально до минуты времени и потенциально могут быть поражены именно пусковые установки. То есть в момент развертывания первыми нанести удар", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Кузан, Украина делает все от себя зависящее, чтобы нарастить свои способности противостоять баллистике россиян. В то же время он отметил, что не стоит рассчитывать на то, что мы сможем защитить всю большую территорию Украины от этих ракет. Поэтому гражданским необходимо реагировать на сигналы тревоги и в случае баллистической угрозы обязательно направляться в укрытие.

"Тот же Израиль, который имеет самые современные системы именно против баллистики, ракет средней дальности, межконтинентальных ракет, такие системы как THAAD, которые значительно эффективнее, чем Patriot PAC-3, и размером территории с нашу Львовскую область, не способен себя защитить полностью на 100% от иранских баллистических ракет. Что уж нам говорить об Украине, которая в разы больше, чем Израиль, и о России, которая в разы мощнее Ирана", - прокомментировал Кузан.

Защитой от баллистики, по его словам, могут быть любые подвальные помещения. Кузан отмечает, что полноценным укрытием являются те же подземные паркинги в новостройках, поскольку это уже монолитно-бетонная конструкция.

Ракета "Сапсан" - что известно

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отметил, что одной баллистической ракеты "Сапсан" достаточно, чтобы поразить одну нефтебазу россиян, которая будет в зоне ее досягаемости. Ракета с кассетным снаряжением сможет накрыть сразу большую площадь, пояснил он. Целями могут быть военные объекты, ВПК, нефтебазы и логистика врага.

Он добавил, что пока сложно сказать, сколько ракет хватит Украине, чтобы поразить российские цели в соответствующей зоне. Ведь все зависит от масштабов ее изготовления. Но обобщая, чем больше у Украины будет этих ракет, тем лучше.

Военный эксперт Андрей Крамаров уверен, что у россиян не будет возможности сбивать украинскую баллистическую ракету "Сапсан". Он также сказал, что есть теория, что наша ракета "Сапсан" - это ракета "Искандер-М" россиян, потому что технологическая разработка была в какой-то момент украдена у нас.

Недавно, а именно 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялись положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан". По его словам, сейчас идет разработка возможности массового производства этой баллистической ракеты.

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