По его словам, Европа становится сильнее, чтобы взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским прекращение огня в Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, пишет Clash Report.

"Я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были трудные времена, но он был очень милым. Он не мог даже больше быть милым, чем он был. Я был рад его видеть. Это была отличная встреча. Думаю, это прекрасное время, чтобы прекратить войну. Возможно, я поговорю с президентом Путиным, чтобы прекратить войну", - заявил он.

Он отметил, что Зеленский "ведет сложную битву, но он успешен в ней".

Видео дня

"Война в Украине сложнее других войн. С Путиным очень сложно, и у меня также были некоторые проблемы с Зеленским", - заявил Трамп.

По его словам, Европа становится сильнее, чтобы взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

"Это поможет предотвратить будущие катастрофы, такие как ужасная ситуация с Россией и Украиной, и, надеюсь, мы решим эту проблему", - отметил политик.

Также Трамп сказал, что на прошлой неделе было убито более 7 тысяч украинских и российских солдат. Он добавил:

"Они также получают удары по некоторым городам. И это означает, что жизнь исчезает также в городах и поселках. Этого никогда не должно было произойти, никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

Встреча Трампа с Зеленским

Сегодня в Гааге состоялась стреча Зеленского и Трампа: переговоры продолжались примерно 40-50 минут. Украинский лидер назвал ее "длительной и содержательной".

"Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей", - написал он

Зеленский добавил, что Киев "ценит внимание" и готовность Вашингтона "помогать приближению мира".

Вас также могут заинтересовать новости: