По мнению журналистов, ослабленный Иран вряд ли сможет оказать значительное влияние на военные усилия России сегодня.

После того как Израиль и Иран объявили о прекращении огня после почти двухнедельной войны, которая нанесла значительный ущерб военной и ядерной инфраструктуре Тегерана, можно было подумать, что Россия обеспокоена последствиями для своей войны в Украине. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что иранское оружие, особенно дроны-камикадзе, было очень ценным для военных действий России. Теперь, после такого серьезного поражения, Тегеран будет вынужден восстанавливаться и, возможно, не сможет помогать Кремлю в Украине довольно длительное время.

"В начале войны Иран предоставил России столь необходимые боевые беспилотники Shahed-136 и технологию их производства. Со временем "Шахеды", переименованные Россией в "Герань-2", стали основой кампании глубоких ударов России по Украине. Иран также поддерживал войну России другими способами, перевозя артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море", - сказано в статье.

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По мнению журналистов, ослабленный Иран вряд ли сможет оказать значительное влияние на военные усилия России сегодня. Это связано с тем, что Россия теперь производит огромное количество "шахедов" на своей территории, получив от Ирана технологию производства, чертежи и обучение. Ухудшение Израилем производства ракет Ираном будет иметь ограниченные последствия. Осенью прошлого года Россия получила партию иранских ракет "Фатх-360" и, по сообщениям, в прошлом запрашивала другие модели. Но она даже не использовала эти "Фатх-360" в Украине. Издание пишет:

"Украина оценивает, что Россия накопила около 13 000 ракет различной дальности и может производить до 200 в месяц. По всей видимости, Москва не испытывает острой потребности в иранских ракетах".

Отмечается, что зависимость РФ от Ирана достигла своего пика через год после начала войны, а затем ее затмили Китай и Северная Корея. В 2023 году КНДР стала важным поставщиком для российской военной машины, поставляя боеприпасы, ракеты и, в последнее время, людей.

"Что касается объемов товаров двойного назначения и компонентов вооружений, то Китай является самым важным поставщиком для российского ОПК. Действительно, по мере того как Россия сокращала свою зависимость от Ирана, она все чаще обращалась к Китаю за поставками комплектующих", - пишет издание.

По утверждению журналистов, продолжающееся строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге предвещает растущее участие Китая в производстве БПЛА, в том числе новых моделей, таких как "Гарпия-А1" и "Гарпия-3".

Помощь РФ от Ирана

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала иранские "шахеды" еще до полномасштабного вторжения. По его словам, Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем, однако в Тегеране отметили, что этот пакет был заказан Россией до войны.

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