Яковлефф отметил, что армии стран НАТО могут многому научиться у Украины.

Роль Украины в Североатлантическом альянсе и в Европейском Союзе будет далеко не маленькой. Более того, сейчас стандарт Альянса уступает украинскому стандарту. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования НАТО, генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф в интервью "Укринформу".

Журналисты спросили у него, какой будет роль Украины в ЕС и НАТО. В ответ на это Яковлефф подчеркнул, что украинская армия стала значительно сильнее.

"Я не знаю, какая именно. Но это будет не маленькая роль. Потому что сегодня самая сильная армия среди стран НАТО - она не из НАТО, самая сильная армия - это украинская армия. Самая прогрессивная, единственная, которая знает, что такое война. Поэтому, как по мне, мы, европейцы, будем бенефициарами пребывания в Украине", - объяснил генерал-майор в отставке.

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Яковлефф отметил, что военные стран НАТО будут тренироваться с украинской армией, улучшая навыки использования беспилотников, наведения на цели, логистики и ухода за ранеными.

"Короче говоря, стандарт НАТО сегодня уступает украинскому стандарту. То, что НАТО действительно сегодня делает лучше, чем Украина, - это маневры. Потому что вы больше не можете маневрировать, вы застряли на линии фронта, это нормально. Но высокоинтенсивная, массированная война, беспилотники, обнаружение целей и так далее - здесь именно Украина является школой", - подчеркнул Яковлефф.

Генерал-майор в отставке считает, что даже американцы поймут, что они отстают в своем развитии.

"Итак, это не улица с односторонним движением, не только Европа в своей великой щедрости собирается помочь Украине, это улица с двусторонним движением. Если вы хотите быстро создать армию, которая заслуживает доверия, то идите в школу в Украине", - заверил Яковлефф.

В Норвегии оценили шансы Путина напасть на страны НАТО

Ранее министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Тем не менее он подчеркнул, что Альянс значительно сильнее России.

"Вы же видели недавно в Иране, на что способны технологии пятого поколения. Россияне не увидят, как приближаются F-35 или бомбардировщики", - сказал Сандвик.

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