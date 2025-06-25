Он предполагает, что настоящий мир будет при посредничестве Китая и России, а не только Соединенных Штатов.

В разгар крупнейшей эскалации на Ближнем Востоке со времен войны в Персидском заливе, бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", утверждает: он предсказал конфликт между Израилем и Ираном еще в 2023 году. Теперь он предупреждает: худшее - впереди.

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Саломе говорит, что предупреждал о "ракетной катастрофе" еще до израильского удара по посольству Ирана в Сирии (1 апреля 2024 года), который вызвал массированный ответ Тегерана. Но теперь провидец описывает 4 новых события, которые, по его словам, уже разворачиваются или произойдут вскоре:

Видео дня

1. Секретные дроны и израильская тактика

За считанные часы до ударов дроны Израиля проникли на территорию Ирана и дезориентировали системы ПВО.

2. Искусственный интеллект в бою

Новое поколение дронов использует ИИ, способное менять траектории в режиме реального времени и избегать препятствий, что делает иранскую оборону устаревшей.

3. Синхронизированная информационная война

Израиль ведет мощную психологическую кампанию, чтобы деморализовать иранское руководство через медиа и целенаправленные утечки.

4. Тайное участие США и союзников

Операция, по словам Саломе, координировалась через американские спутники, разведывательные структуры в Иордании и военное сотрудничество с Саудовской Аравией и ОАЭ.

"Израиль не будет один. За ним уже стоит альянс. После ударов по объектам в Натанзе или Фордо Иран перекроет Ормузский пролив - это энергетический взрыв для всего мира", - предупреждает провидица.

Саломе считает, что к августу может быть достигнуто прекращение огня с участием России и Китая, однако не исключает новую эскалацию между июлем и октябрем 2025 года, которая способна повлиять на глобальные рынки нефти, логистику и безопасность во всем регионе.

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