Заявления опального российского политика резко контрастируют с предыдущей риторикой Кремля по этому вопросу.

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз больше не является экономическим партнером, а превратился во врага России. Следовательно, он поставил под сомнение даже саму идею вступления Украины в ЕС.

Как говорится в очередной Telegram-публикации Медведева, он считает Брюссель "настоящим врагом", а ЕС в нынешнем виде назвал "не меньшей угрозой, чем НАТО". Он отметил, что блок, "нашпигованный оружием", постепенно трансформируется в военный блок с четкой антироссийской позицией.

Ранее Кремль избегал резкой критики евроинтеграционных стремлений Киева. Сам Владимир Путин еще в 2022 году заявлял, что не имеет возражений против вступления Украины в ЕС. Однако, теперь риторика кардинально изменилась: Москва открыто заявляет, что членство Украины в ЕС - опасность для России.

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"Таким образом, так называемая идея Украины в ЕС является опасностью для нашей страны", - написал Медведев.

Членство Украины в ЕС - главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина подала заявку на членство в ЕС после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и получила статус кандидата в том же году. Вступление в ЕС остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Украины.

Ранее сообщалось также, что 88% украинцев поддержали бы на референдуме вступление в ЕС.

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