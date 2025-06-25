Работа мечты?: американский пилот ошеломил, сколько на самом деле зарабатывает

Он отметил, что пилотам платят за часы, проведенные за штурвалом, но бывают менее стоящие рейсы без пассажиров.

Американский пилот и блогер Гарретт Рэй приоткрыл завесу тайны относительно зарплат в авиации - и суммы действительно впечатляют.

За каждый час в небе Гарретт, который является вторым пилотом коммерческих рейсов популярной авиакомпании, получает 214 долларов (более 9 тысяч гривен). В удачный день - например, когда он летал из Нью-Йорка в Даллас и обратно - он заработал 1556 долларов, просто проведя за штурвалом чуть больше семи часов.

Но не все рейсы одинаково прибыльные: ожидание, ночевка и перелеты без пассажиров уменьшают итоговую оплату. Время "вдали от базы" - важный фактор для каждого пилота.

Видео дня

А вот капитан самолета может зарабатывать до 27 000 долларов в месяц - это более 1,1 млн гривен. Это оплата за те же 80 часов в небе, за которые платят и второму пилоту.

"Не только небо имеет свои высоты - зарплата тоже", - шутит Гарретт в своем блоге.

Вас также могут заинтересовать новости: