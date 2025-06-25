Тысячи людей вышли в Киеве с требованиями 'перестать воровать на фортификациях и гуманитарке'

Люди требуют перенаправлять больше средств на военные нужды.

Протестующие перекрыли дорогу и зачитали обращение к президенту США Дональду Трампу. Часть митингующих уже задержала полиция. Люди отмечают - воровать во время войны, особенно на таких вещах как безопасность и социальное обеспечение является позорным.

"С начала войны ничего не изменилось. Продолжают воровать гуманитарную помощь. И это позор. Это отталкивает Европу в предоставлении дальнейшей помощи Украине и многим ее благотворительным фондам", - говорят митингующие.

Люди требуют перенаправлять больше средств на военные нужды, на социальное и медицинское обеспечение ветеранов, укрепление и развитие центров для военных.

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Напомним, недавно во время рабочего визита в Харьковскую область заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук посетила госпиталь для ветеранов и после разговора с пациентами сообщила об имеющихся проблемах и заявила, что "ей было стыдно" узнать, что многие военные имеют проблемы с получением статуса УБД. В результате, они не имеют доступа ни к льготам, ни к выплатам.

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