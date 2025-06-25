На саммите Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Бразилии. Причиной стал ордер на его арест, который выдал Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, пишет Reuters.

По его словам, Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи.

"Это связано с определенными трудностями в контексте требований МУС. В связи с этим бразильское правительство не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этой встрече", - рассказал Ушаков журналистам.

Видео дня

Отмечается, что на саммите БРИКС Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пишет South China Morning Post, мероприятие пропустит и глава Китая Си Цзиньпин.

В агентстве напомнили, что МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Российского диктатора обвинили в военных преступлениях, включая депортацию сотен детей из Украины.

В 2023 году Путин также отказался посещать саммит БРИКС в Южной Африке, добавили в агентстве. Тем не менее в 2024 году глава Кремля прибыл в Монголию, хотя эта страна является государством-членом МУС.

Нигерия присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Ранее в правительстве Бразилии сообщили, что Нигерия стала страной-партнером БРИКС. Это государство является самым большим в Африке.

В заявлении правительства Бразилии говорится о том, что Нигерия разделяет общие интересы с другими членами БРИКС, а также играет активную роль в реформировании глобального управления.

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