Канцлер Германии выразил надежду, что США тоже, наконец, примут свой давно откладываемый закон о санкциях.

Завтра Европейский союз даст ход 18-му по счету пакету санкций против России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", – сказал он.

Глава немецкого правительства выразил надежду, что Сенат США уже в ближайшие дни примет закон о новых санкциях против России. По словам Мерца, он уже обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

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Новые санкции против РФ

Как писал УНИАН, ранее в ЕС анонсировали 18-й по счету пакет санкций против РФ, который потенциально может стать самым жестким за все время, если в него будут включены все ранее озвученные предложения. В частности сообщалось, что среди прочего этот пакет будет включить снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, отключение от SWIFT еще 22 российских банков, окончательный запрет "Северного потока", расширение санкционного списка танкеров "теневого флота" и запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.

В то же время в Сенате США еще с марта висит без движения законопроект об "адских санкциях" против России, который предусматривает в частности введение 500-процентных пошлин на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские нефть, газ, уголь или ядерное топливо.

На днях стало известно, что авторы законопроекта решили внести в него некоторые корректировки, чтобы он не ударил по Европе, которая тоже до сих пор покупает российские энергоресурсы.

Вчера госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация Дональда Трампа пока не хочет вводить новые санкции против РФ, поскольку все еще надеется на дипломатический вариант завершения войны.

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