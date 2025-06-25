В перечне значатся Рак и Скорпион.

Новолуние 25 июня 2025 года в знаке Рака запускает важные трансформации, особенно для четырёх знаков. Это событие подпитывается позитивной энергией Юпитера, что открывает годичный цикл возможностей. Все, что начнётся в эти дни, будет развиваться и усиливаться в течение следующих 12 месяцев, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Рак

Для Раков это Новолуние становится личным стартом. Это один из самых благоприятных астрологических моментов за последние годы. Период идеально подходит для обновления образа, целей и амбиций. Как вас видят окружающие? Каким вы хотите себя показать миру? Начните действовать, и энергия звезд будет на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионы ощутят внутренний порыв к расширению горизонтов - от интереса к новым темам до желания путешествовать. Это время для выхода из зоны комфорта, получения новых знаний и смены перспективы. Чем шире вы откроетесь новому, тем ярче и плодотворнее станет весь следующий год.

Рыбы

Рыбы смогут испытать настоящее вдохновение. Новолуние активирует ваш сектор творчества и любви, напоминая о простых радостях жизни. Это отличное время для романтических начинаний, поиска удовольствия в хобби и художественном самовыражении. Следуйте за тем, что наполняет вас счастьем - и Вселенная отзовется.

Дева

Для Дев открывается продуктивный период. Новолуние запускает волну активности, усиливая фокус и мотивацию. В ближайшие дни вы сможете многое успеть, особенно если объединитесь с единомышленниками. Помощь и поддержка придут от круга общения, не бойтесь просить и принимать.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака Вселенная прикатит сказочное богатство в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: