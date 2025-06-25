Эксперты определили 10 лучших подержанных седанов для дальних поездок

Эти седаны имеют низкий расход топлива и способны проехать сотни километров без дозаправки.

Несмотря на то, что кроссоверы остаются самым популярным типом легковых автомобилей в мире, седаны все еще имеют высокий спрос. Тем не менее довольно трудно выбрать модель, которая сможет удовлетворить все требования современного водителя.

В издании Top Speed определили 10 лучших седанов с пробегом, которые подходят для дальних поездок. Эти модели имеют низкий расход топлива и способны проехать сотни километров без дозаправки.

ТОП-10 лучших седанов с пробегом для дальних поездок:

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Hyundai Sonata 1.6 Turbo (2019 год) Mazda6 2.5 Signature (2018 год) Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury (2016 год) Audi A4 2.0T (2017 год) Acura TLX 2.4 (2018 год) Toyota Camry SE (2017 год) Lexus IS200t (2016 год) Honda Civic LX (2017 год) Ford Fusion SE (2020 год) Chevrolet Malibu 2.5 (2016 год)

Hyundai Sonata седьмого поколения с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем признали лучшим выбором для тех, кто ищет отличный седан для дальних поездок. У этой модели есть много плюсов.

В издании поделились, что Hyundai Sonata предлагает просторный интерьер и низкий расход топлива. Более того, с полным баком топлива этот седан способен проехать до 923 км без дозаправки, что является отличным результатом.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году. Лидер этого рейтинга предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.

Кроме того, были названы 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

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