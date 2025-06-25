Эксперты определили 10 лучших подержанных седанов для дальних поездок

Несмотря на то, что кроссоверы остаются самым популярным типом легковых автомобилей в мире, седаны все еще имеют высокий спрос. Тем не менее довольно трудно выбрать модель, которая сможет удовлетворить все требования современного водителя.
В издании Top Speed определили 10 лучших седанов с пробегом, которые подходят для дальних поездок. Эти модели имеют низкий расход топлива и способны проехать сотни километров без дозаправки.
ТОП-10 лучших седанов с пробегом для дальних поездок:
- Hyundai Sonata 1.6 Turbo (2019 год)
- Mazda6 2.5 Signature (2018 год)
- Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury (2016 год)
- Audi A4 2.0T (2017 год)
- Acura TLX 2.4 (2018 год)
- Toyota Camry SE (2017 год)
- Lexus IS200t (2016 год)
- Honda Civic LX (2017 год)
- Ford Fusion SE (2020 год)
- Chevrolet Malibu 2.5 (2016 год)
Hyundai Sonata седьмого поколения с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем признали лучшим выбором для тех, кто ищет отличный седан для дальних поездок. У этой модели есть много плюсов.
В издании поделились, что Hyundai Sonata предлагает просторный интерьер и низкий расход топлива. Более того, с полным баком топлива этот седан способен проехать до 923 км без дозаправки, что является отличным результатом.
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