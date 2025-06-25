Глава Белого дома заявил, что атака США отбросила иранскую ядерную программу на десятилетия назад.

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление на полях саммита НАТО в Гааге, сравнив недавние удары американских военных по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

На полях саммита НАТО в Гааге Трамп отметил, что эти действия положили конец вооруженному конфликту между Израилем и Ираном.

"Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное", - сказал Трамп журналистам.

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Глава Белого дома заявил, что атака США отбросила иранскую ядерную программу на десятилетия назад и, по его мнению, Тегеран больше не сможет возобновить обогащение урана.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа), что привело к гибели более 200 тысяч человек. Это ускорило капитуляцию Японии во Второй мировой войне и стало первым и единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории.

Атака США на Иран

Как сообщал УНИАН, 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Сразу после атаки президент Трамп утверждал, что все объекты были уничтожены.

Впрочем, CNN и New York Times уличили Белый дом во лжи. Издания заявили, что удары Соединенных Штатов Америки не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Вероятно, атака лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Трамп разъярен из-за этих публикаций в СМИ. Он продолжает утверждать, что информация СМИ не соответствует действительности и унижает американских военных, которые осуществляли удары.

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