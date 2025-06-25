Генсек НАТО заявил, что нужно убедиться в том, что Украина имеет все необходимое, чтобы Путин не смог начать новую войну.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что угроза со стороны России существует. Более того, Москва наращивает свои силы, чтобы уже через три, пять или семь лет напасть на Альянс. Его слова цитирует The Guardian.

Угроза для НАТО со стороны РФ и помощь Украине

"Давайте не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту совершенно неспровоцированную войну против Украины, но в то же время, и это то, что мы слышим из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника генерального штаба Германии, они наращивают свои вооруженные силы и реорганизуют их такими темпами, что через три, пять или семь лет они могут быть готовы к нападению на НАТО", - сказал Рютте.

Также генсек НАТО заявил, что нужно убедиться в том, что Украина имеет все необходимое, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог начать новую войну. По его словам, союзники по Альянсу выделяют рекордную сумму помощи Киеву.

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"Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочного перемирия, и затем мы должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы Владимир Владимирович Путин никогда, никогда не повторил это в будущем", - подчеркнул Рютте.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что поддержка Украины важна для того, чтобы страна "смогла наслаждаться прочным миром в будущем". По его словам, Альянс твердо поддерживает Киев.

"Наше четкое послание Зеленскому и украинскому народу заключается в том, что Украина может рассчитывать на нашу постоянную поддержку, в том числе в виде более 35 миллиардов евро, выделенных в этом году, и еще большего объема помощи в будущем... Мы поддерживаем Украину в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО", - добавил Рютте.

Рютте не доверяет Путину

Помимо этого генсек НАТО подчеркнул, что не доверяет Путину. Он напомнил, что много общался с ним лично, когда произошла катастрофа малайзийского авиарейса MH 17, который был сбит Россией:

"Путин говорил мне, что он не присутствовал на Донбассе, что он не имеет никакого отношения к Украине, и так далее, и так далее. Все это было ложью".

Рютте добавил, что Путин пытался разделить Запад, а теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Более того, члены Альянса взяли на себя обязательство по целевому показателю расходов на оборону в 5% ВВП.

"Так что он не может быть очень доволен", - сказал Рютте.

В НАТО смягчили риторику по РФ в коммюнике по итогам саммита в Гааге

Ранее в Sky News обратили внимание на то, что в совместном коммюнике союзников по НАТО не осуждается полномасштабное вторжение России в Украину. Тем не менее Москва описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса.

Итоговый коммюнике был намного короче, чем обычно, и состоял всего из пяти абзацев. В документе, в частности, говорится о том, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

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