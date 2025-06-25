Он отметил, что после оккупации населенных пунктов россияне отправляют на штурмы жителей захваченных территорий – это было, в частности, на Донбассе.

Сейчас у гражданских украинцев есть возможность приобщиться к армии и "есть все шансы воевать за свое государство и победить". Такое заявление сделал военнослужащий, заместитель командира батальона ASGARD в составе 412 полка NEMESIS Сил беспилотных систем Герман Исаев.

"Люди, которые говорят: пойду воевать только тогда, когда придут ко мне, то это – история, ни с кем ты уже воевать не будешь. Это технологическая война будущего, по сути, и здесь не работает: я взял ружье и пошел кого-то стрелять, – это общевойсковой бой с тактикой применения дронов, БПЛА, наземных всех видов, слаженная работа, здесь нет одиночных партизан, как в 1941-м, что в лесу, теперь ты в лесу не спрячешься. Тебя найдут, где бы ты ни спрятался: и в лесу, и днем, и ночью. Поэтому нечего ждать, если ты хочешь защищать свою семью, свой дом, свою Родину, сейчас есть шанс. Можешь подписать контракт и пойти туда, куда хочешь", – сказал он в интервью "Укринформу".

Военный считает, что война коснется всех. Он добавил, что оккупанты не будут "нянчиться", и привел пример оккупированных территорий.

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"Вот представим, хотя такого не будет, что мы проиграли. Думаете, они придут и будут с нами нянчиться, или с теми, кто прятался? Они первые пойдут, их заберут в армию, это уже было на Донбассе, в Херсоне. Кого мобилизовали первыми? С оккупированных территорий. Кого бросали на "мясные" штурмы первыми? С оккупированных территорий, с Донбасса, Херсона. А если кто-то думает, что враг дальше не пойдет, – пойдет, и будут они штурмовать посадки под расстрелом сзади", – пояснил он.

Исаев отметил, что так погибает большое количество людей, а пленные рассказывают одну и ту же историю: назад нет дороги, только вперед.

"Никто с ними не разговаривает, хочешь идти или не хочешь. Всех мобилизуют, и пойдут они штурмовать Польшу, страны Балтии и все остальные в первую очередь. Так где выбор? Может, защищать свое государство, чем воевать за чужое? Я буду лучше воевать за свое государство. Есть все шансы воевать за свое государство и победить", – констатировал Герман Исаев.

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 25 июня, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 118 боестолкновений с противником. Наибольшую активность враг демонстрирует на Покровском направлении. Там оккупанты 40 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Между тем проект DeepState сообщает, что враг оккупировал населенные пункты Андреевка и Константинополь Донецкой области. Также есть продвижение оккупантов у Алексеевки, Днепроэнергии и в н.п. Шевченко.

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